歷經復活節恐怖8連爆後，斯里蘭卡爆炸案還沒完，官方表示又在該國第二國際機場馬塔拉國際機場（Mattala Rajapaksa International Airport）聯外道路上發現第9枚炸彈，幸好拆彈小組已及時引爆，並未造成更大傷亡，官方已緊急封鎖機場，並呼籲出境旅客提前4小時抵達機場接受層層安檢。

據「今日俄羅斯」（RT）網站、澳洲新聞媒體news.com.au報導，斯里蘭卡官方今天表示，在通往位在該國東南方漢班托塔（Hambantota）的馬塔拉國際機場聯外道路上發現第9枚炸彈，是一枚將近2公尺長的「管式炸彈」（Pipe Bomb），空軍發言人塞內維拉特（Gihan Seneviratne）表示，拆彈專家已及時前往現場，成功拆除炸彈，並未造成進一步傷亡。

官方也已封鎖位在首都可倫坡近郊的最大國際機場班達拉奈克國際機場（Bandaranaike International Airport），由於出境安檢提高，官方也呼籲出境旅客提前4小時抵達機場候機。

21日復活節早晨，6起連環炸彈襲擊斯里蘭卡首都可倫坡及其他城市的3間教堂及3間5星級飯店，中午過後可倫坡近郊又接連發生2起炸彈攻擊，至少奪走207人性命，造成超過450人受傷。

斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）已譴責這起連環爆炸是「懦夫」行為，儘管當局已逮捕13名涉案人士，不過尚未有任何組織坦承犯案，斯里蘭卡在爆炸發生後已立即實施宵禁。

Colombo International Airport in lock down. Security drill on a suspect package. Just heard a blast in the distance. Hope what ever it was was diffused / destroyed pic.twitter.com/WMglhOQqZI — neville lazarus (@nevilleskynews) April 21, 2019

(中時電子報)