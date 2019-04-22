蔡英文總統（中）。（鄭任南攝）

民進黨立委初選民調今天起跑，民進黨大老林濁水嘲諷民進黨主席卓榮泰「是在開什麼玩笑？總統明明說只要辦了民調民進黨就會分裂」，他反問蔡英文作民調究竟是在撕裂民進黨，還是結束僵局真正達到整合團結？「總統，真的請妳再三思，再想想」。

蔡英文總統日前在宜蘭蘇澳與鄉親座談時，回應鄉親對執政黨內初選議題的提問，表示很多人主張說民主機制用民調，「民調蔡英文不會輸，但是如果要民調下去，這個黨就分裂了。因為，有民調一定有競爭，有競爭一定有攻擊嘛，那有攻擊之後，這個黨要怎麼團結？」

針對民進黨立委初選今天開始執行民調， 林濁水在臉書表示，總統明明說只要辦了民調民進黨就會分裂，但是卓主席卻硬是要從下星期開始，在各地11個立委選區辦一連串的民調，這不是還在沒有死心的總統初選民調還沒辦之前，就非先把民進黨撕裂得七零八碎不可！

他反問蔡英文「總統，卓主席真的在做撕裂民進黨的事嗎？」還是認為只有民調才最可能讓爭執的各方心服口服？才能結束僵局，才能真正達到整合團結的效果？「總統，真的請妳再三思，再想想」。

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