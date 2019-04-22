美國華盛頓大學秀出中華民國國旗。(官網擷圖)

(11:41更新內文)行政院政務委員唐鳳將在美東時間23日在喬治華盛頓大學發表專題演講。據了解，唐鳳訪美行程中將與華府有關行政部門人士交換意見；而「會見層級符合期待」。

唐鳳幕僚表示，唐鳳將就台灣民主成果，及目前台灣面臨的險峻情勢，包含假訊息影響社會互信、境外資金干擾選舉、中國北京當局多方打壓等課題，與華府行政部門人士交換意見。「會見層級符合期待」，其中多位對象與唐鳳先前已在台北見過面，彼此具有一定默契與熟悉度。

唐鳳此行將與共和黨及民主黨重要智庫國際共和學會（IRI）、全國民主學會（NDI）進行交流。而在華府的6天5夜行程中，唐鳳也將造訪大西洋理事會（Atlantic Council）、史汀生中心（Stimson Center）、蘭德公司（RAND Corporation）、美國進步中心（Center for American Progress）等多個行政單位及智庫。

對於將發表專題演講的喬治華盛頓大學官網秀出中華民國國旗，幕僚表示，唐鳳「感謝並尊重主辦單位的安排」。

(中時 )