桃園警分局埔子所員警雨中助迷失老嫗返家。(蔡依珍翻攝)

桃園警分局埔子所員警雨中助迷失老嫗返家。(蔡依珍翻攝)

桃園一名老嫗迷路，呆站雨中淋雨，桃園警分局埔子所員警獲報，機警在她手提袋發現電費單，循線送她返家，著急的老翁見妻子安全返家，感激不盡，卻不禁和妻子發生口角、越吵越凶，警方連忙當和事佬急安撫，讓老夫老妻也不好意思頻頻感謝。

桃園警察分局埔子派出所員警鐘哲偉及賴煒忠21日晚間接獲店家報案，稱有位老太太迷途需要協助，到場發現老太太在雨中呆站路旁，連忙將她帶進店內避雨。老嫗說要回家，但忘了家在哪，只記得自己叫「阿琴」。

員警見問不出所以然，她又沒帶證件，見她手上拿了一個裝滿飲料空瓶的塑膠袋，請老嫗翻找，發現一封電費單，員警按電費單上地址送老嫗返家，其丈夫正準備出門尋找走失的愛妻，見她平安歸來，頻頻道謝。

沒想到老翁詢問妻子跑哪兒去，責怪她麻煩員警，老嫗也說不清是要出門繳電費還是買東西，不堪枕邊人碎念，2老你一言我一語開始「鬥嘴鼓」，員警擔心發生爭執，連忙安撫，並提醒老太太戴上防走失手鍊，預防迷途時，員警可迅速通知家屬。

(中時 )