潘政琮22日摘下生涯首座PGA冠軍，被眾人簇擁披上了RBC傳承者盃的格子外套，是台灣1987年陳志忠之後的首座美巡冠軍，台灣史上第2人。原本未引起注意的潘政琮賽後接受外媒訪問，他曾就讀華盛頓大學，全程以英語受訪。

潘政琮表示愈到最後關頭，他的注意力就愈集中，「我告訴自己必須專注於每個細節，試著心無旁騖。」這一切都是潘政琮計算過的，前幾洞不貪功，中途放開手腳進攻，最後再求穩定。結果潘政琮真的全做到了，前4洞打par穩住，第5至15洞一波進攻他打4鳥1柏忌，最後3洞又抓1隻小鳥，讓他以1桿之差獲勝。

「我很高興戰術成功。」潘政琮說這有妻子林盈君的一份功勞，可惜她忙於張羅AJGA的台灣小將而沒能到場。「她不喜歡我第3輪那樣打得花花綠綠的。」潘政琮第3輪要拚低桿，打出難得的老鷹，但是一下爆桿一下抓鳥讓人看得心驚，所以決賽輪改採新策略。第16洞的小鳥最讓潘政琮自豪，那是他最後關頭的一次成功進攻，末兩洞他以打par守住勝利。

潘政琮受父親鼓勵，15歲前往美國IMG學院逐夢，潘政琮回想起老虎伍茲當年的英姿，「伍茲是我偶像，沒想到他今年還是這麼強。」那時潘一句英文都不會說，現在他是堂堂美巡冠軍了。伍茲沒有參加這次比賽。摘下首冠之後，潘政琮在聯邦快遞盃的排名也從113名飆升至第26名。

(中時電子報)