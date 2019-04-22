前新北市長朱立倫說， 蔡英文總統最近專門要找人吵架，可能是這樣對她黨內初選有幫助，但是不要忘了她是現任總統，找人吵架絕對不是正確的事；他也批陸委會主委陳明通建議兩岸關係比照歐盟模式，不要講天方夜譚。

蔡英文總統怒斥韓國瑜的「太監說」，朱立倫今天參訪台東老幼共托的和親堂時說，蔡英文總統最近專門要找人吵架，可能這樣對她黨內初選有幫助，但是不要忘了她是現任總統，找人吵架絕對不是正確的事，民進黨政府動不動就鬼扯一堆，都不是國家之福。

媒體也問到對於陸委會主委陳明通建議兩岸關係比照歐盟模式，朱立倫輕嘆了一口氣說，不要先已讀不回比較重要，陸委會主委要務實一點，不要講天方夜譚的事情。

對於外傳國民黨中央可能徵召韓國瑜參加初選，朱立倫重申，制度要先確立，民眾對國民黨有很高期待，希望趕快定案， 該徵召就大大方方徵召，該初選就公公平平初選，沒有什麼徵召式初選，對韓國瑜來講真的是找他麻煩。

(中時 )