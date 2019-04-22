桃園彭姓男子5年前與高姓男子以超過百公里的時速開車競速，高男酒駕逆向超車撞死陳姓夫婦，高男被判刑12年定讞後，法官依沿路監視器揪出彭男的惡行，並佐以他在案發後聲稱「嚇死、有看到髒東西」的證詞，認定彭男犯行明確將他判刑9年半定讞。

判決指出，2014年8月4日上午，彭男與高男開車上班途中買檳榔巧遇，2人在桃園大溪區康莊路上追逐狂飆，高男跨越雙黃線超車撞飛對向共乘機車的陳姓夫婦，陳姓夫婦被撞彈飛落地當場慘死，檢方依酒駕致人於死罪起訴高男。

桃園法院審理期間，法官勘驗案發時沿路的監視器畫面，發現彭男開車在高男的車前，兩車以相近車速與車距競駛，檢方分案偵查後依競速致人於死罪另行起訴彭男。

彭男辯稱不知道高男開車緊跟在後，但法官認為他接受偵訊時表示「案發當天沒有去上班，因為嚇死了就請假去拜拜，有看到髒東西過了幾天才上班」，顯見彭男車禍前知道高的車輛動態，不採信彭的辯詞，將他判處9年6月徒刑，最高法院駁回上訴確定。

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(中時 )