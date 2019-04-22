就在台灣高爾夫好手潘政琮贏得挑戰PGA美巡賽生涯首冠的同一天，台灣小將盧昕妤也在美國AJGA第1屆潘政琮青少年高爾夫錦標賽逆轉贏得女子組冠軍，潘政琮也開心地說：「這是最棒的一個周末！」

AJGA是美國青少年高爾夫協會，負責組織實施全國性青少年賽事，許多後來在美國大學NCAA校隊，到進入PGA、LPGA職業賽舞台奮鬥的選手，青少年時期就在AJGA的比賽中吸取成長的養分。

潘政琮在傳承者盃比賽期間透露，自己本來這星期不想打傳承者盃，其中一個原因是比賽日程和他個人首次舉辦贊助的AJGA第1屆潘政琮青少年公開賽撞期，他和團隊這次邀請了吳睿東、沙比亞特馬克、陳亮宇、陳佑宇、陳霆宇、林銓泰、蕭育楷、邱譓言文、許淮茜及盧昕妤10位台灣小將參賽，不過在老婆林盈君建議下，自認今年球季前三個月成績不好的潘政琮，還是前往參加傳承者盃，老婆則留在休士頓打點一切。

盧昕妤去年在建大輪胎盃女子職業高球賽帶走職業、業餘雙料冠軍，今年初也曾在台灣女子高球公開賽締造單日66桿最佳成績，來到美國休士頓參賽，前兩輪打完落後領先者4桿，最後一回合前兩洞也吞柏忌，不過心理素質不錯的盧昕妤，很快調整好手感，在第4、5、8、9洞都打下博蒂，前九洞打完追到只落後領先者1桿。

第11洞盧昕妤平標準桿，美籍華裔領先者克莉絲汀‧王（Christine Wang）則吞下柏忌，盧昕妤總算是追上、並轡領先，隨後第16洞到第18洞，盧昕妤的每一洞的桿數都比克莉絲汀‧王少1桿，最終以3桿之差逆轉勝，三回合盧昕妤累積214桿（低於標準桿2桿）。

潘政琮青少年公開賽台灣小將們除了盧昕妤女子組稱后，邱譓芠也打下女子第4，許淮茜則是女子組第九；男子組台將以林銓泰227並列第21最佳。

(中時電子報)