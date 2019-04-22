日本料理董娘遭擄人勒贖案，上周引發北檢、北院口水戰，北院陳姓法官痛批當天聲押的顏姓檢察官未附逮捕通知書，但事實上是陳漏看的烏龍事件，引發院檢一連串互槓，事件紛擾數日後，顏檢今打破沈默，首度回應此一事件，強調不樂見衍生審檢對立情況。

顏檢說，他不認識陳法官，相信她是對自我期許高才會有如此反應，能體諒其立場；司法本即工作繁重，盼她不要因單一事件影響工作熱忱，更不樂見衍生成審檢對立情況。

北市日式料理餐廳答姓董娘因債務糾紛，日前遭徐姓男子強押上車，北檢向台北地院聲請羈押徐男，北院陳法官以檢警未依法逮捕裁定徐男請回。北檢認為是法官漏看卷證，向高院提抗告成功，北院改裁定徐男收押。原先放人的陳法官卻公開指責是檢察官庭訊後「擅自補附逮捕書」，並無漏看。

北檢19日強調是法院誤認逮捕程序不合法。北檢抗告後，高院裁定重開羈押庭，確認卷內確有逮捕通知書，並無擅自補附卷證一事。但北院翌日反擊，認因檢察官沒蒞庭，喪失刑事訴訟的三角關係機能，要求盡速修法明定檢察官聲押應到庭。檢改團體「劍青檢改」則聲援北檢，痛批北院混淆視聽，推卸責任。

(中時 )