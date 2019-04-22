陸委會主委陳明通（見圖）日前接受媒體專訪，提及兩岸未來政治關係安排的可能性，可包括歐盟模式、獨立國協模式，或建交成為更緊密的盟邦，如「兄弟之邦」等。對此，陳明通22日在立法院內政委員會會前接受媒體訪問時澄清，政府沒有這個政策，也沒有討論過這樣的事情，而專訪裡面所提到的兄弟之邦、歐盟模式是過去有人有這樣的說法，我們尊重這樣的看法。（劉宗龍攝）

陸委會主委陳明通受《自由時報》專訪時，提及兩岸未來政治關係安排的可能性，可包含歐盟模式、獨立國協模式，或建交成為更緊密的盟邦，比如「兄弟之邦」等，針對媒體進一步詢問陳明通是誰提出，陳明通說「社會之前有人提過，你們都知道是誰提過」，而他個人沒有這個想法，是誰大家去查就會知道了。

立委曾銘宗質詢時詢問到底是誰提「兄弟之邦」，陳明通一開始說私下與委員再說，而且大家都知道了，但在面對曾銘宗進一步詢問，陳明通表示，是「辜寬敏先生」，但這是過去的事情，被問及贊不贊成，陳明通說，「不贊成」。陳明通再次指出，該專訪的標題不是他的意見，本身沒有討論過這個東西，也不是政府的政策。

據悉，2016年時，新台灣國策智庫創辦人辜寬敏再度提倡兩岸「兄弟之邦」，希望給當時即將就任總統的蔡英文作為參考。不過當時大陸學者曾指出，兩岸關係是嚴謹的，必須闡述清楚其非國與國的「本質」，若繞開「兩岸同屬一中」這個核心意涵，中國大陸不會接受，也看不到可行性。

立委陳怡潔質詢時指出，主委應注意自己的說法，不要讓兩岸關係緊繃。陳怡潔再質問，陸委會主委的職責是甚麼？陳明通回應是捍衛主權與國家尊嚴，他說他提出的民主防衛機制也很滿意，陳怡潔則回應，主委應要穩定發展兩岸關係，勿激化兩岸關係，變成政治打手。至於服貿、貨貿算不算是政治協議？陳明通指出，沒有在一中框架下，所以不算是政治協議。

(旺報 )