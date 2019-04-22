根據媒體最新民調顯示，2020大選假定柯文哲參選，對上藍營韓國瑜、郭台銘，分別差10、2個百分點，至於綠營無論是蔡英文或是賴清德出戰，柯都有實力抗衡。對此，柯文哲22日受訪說，深呼吸放輕鬆，但是否會白綠合共同對抗國民黨？柯未正面回應僅說「你們做你們的，我做我的，才不要理你們了！」

對於2020最新媒體民調，若柯對戰郭台銘，雙方僅相差2個百分點，相較於對戰韓國瑜，勝率大幅提升。柯文哲說，軍機瞬息萬變，不要理那個，每天做好該做的事就好。

至於是否可能攜手綠營一起對抗民進黨？柯文哲大打太極，先是說「我不是講了嗎？你們做你們的，我做我的，才不要理你們了！」媒體追問此言是否代表白綠不可能合作？柯僅說，「不是啦， 我今天還一樣七點半上班耶，每天做自己該做的事，時間到了再講」。

媒體詢問民調顯示郭台銘比韓國瑜更能爭取泛綠的選票，若郭最後出線，是否對綠營來說比較有威脅？柯也未正面回應，僅說，你們每天問不一樣的題目，我答案都一樣，阿你們會不會覺得很煩？

媒體追問由於柯文哲先前對於參選總統一事表明「6月再問我」，對此，柯表示，有登記有去就是有，沒有去就是沒有，一樣深呼吸放輕鬆，繼續往下走。

另外，對於郭台銘與蔡英文總統對於「何謂民主」有不同解讀，柯緩頰，這個就是口水戰，不要拿人家5年前的一句話，就憑一句話來反映，其實講話還是有前因後果，如果是我就叫郭台銘再出來說明一遍，搞不好他現在態度都改變了。

(中時 )