陽光海灘、小島風光、購物街和道地美食外，離台灣很近的沖繩是許多國人去日本的選擇！暑假快到了，也有還人小朋友入住的家庭式酒店，及各式各樣好玩的親子活動。旅遊網站 近來公佈2019年「最適合家庭入住的沖繩酒店」排行榜，可看海岸、游泳、嚐美味沖繩料理，讓自己好好度一個假，放鬆身心吧！

東急宮古島飯店暨渡假村。（TripAdvisor 提供）

在排行榜的得獎名單中，讀谷村的沖繩日光阿利維亞日光度假村最受到日本遊客的歡迎。據一則TripAdvisor的評論指出:「這間酒店設有室內和室外的游泳池。酒店前方就是沙灘，我的孩子很開心可以看到美麗的海洋。」另一則評論提到:「酒店的餐廳有準備嬰幼兒的食物，所以我們不需要為此而擔憂，可以好好地享受入住的時光。」根據評論內容所指出，酒店不但有孩子可以盡情玩樂的場所，也對家庭旅客提供了十分貼心的服務。

沖繩麗思卡爾頓飯店。（主辦單位提供）

前十五位的得獎酒店分布於沖繩各區域及離島 。其中兩間位於沖繩北部（恩納村）、三間在中部（北谷町和讀谷村）、五間在南邊（那霸市和系滿市）、四間在八重山諸島（石垣市和竹富村），以及一間在宮古島市。家庭旅客不論旅遊至沖繩各區及離島，或是自駕遊從南到北，都可選擇適合家庭入住的酒店，全家一同體驗親子出遊的樂趣。

小朋友可在東南植物樂園裡看到超過1300多種不同的動植物。（TripAdvisor 提供）

沖繩有許多的親子景點，包括在沖繩市排名首兩位的東南植物樂園和沖繩兒童王國，可以「讓小朋友與大自然和動物來一個近距離接觸」、北谷町的安良波公園「有各種適合小孩子的水上運動」，以鳳梨為主題的名護菠蘿園也是「適合一家大小去玩到飽，吃到飽和喝到飽」的景點。餐廳部分，北谷町排行第一的的浜屋蕎麥的「軟骨拉麵超好吃，骨頭連二歲的小孩都能咬」、那霸市排名第二的日式居酒屋Yunangi是「沖繩美食的核心」。

Araha Park安良波公園有各種適合小孩子的水上運動。（TripAdvisor 提供）

2019年沖繩前15名最適合家庭入住的酒店 ：依序排名

1、沖繩日光阿利維亞日光度假村（讀谷村）

2、東急宮古島飯店暨渡假村（宮古島市）

3、沖繩麗思卡爾頓飯店（名護市）

4、Vessel飯店 沖繩（北谷町）

5、群星酒店（竹富町）

6、Hotel Nirakanai Iriomotejima（竹富町）

7、凱悅那霸沖繩酒店（那霸市）

8、南沖繩海灘渡假酒店（系滿市）

9、沖繩海灘塔酒店（北谷町）

10、JAL日航城市酒店 那霸（那霸市）

11、日航飯店 那霸Grand Castle（那霸市）

12、洲際度假酒店（石垣市）

13、ANA皇冠假日酒店 沖繩（那霸市）

14、沖繩蒙特利水療度假酒店（恩納村）

15、卡夫度假富著公寓酒店（恩納村）

Southeast Botanical Gardens東南植物樂園。（TripAdvisor 提供）

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(中時電子報)