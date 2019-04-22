陽光海灘、小島風光、購物街和道地美食外，離台灣很近的沖繩是許多國人去日本的選擇！暑假快到了，也有還人小朋友入住的家庭式酒店，及各式各樣好玩的親子活動。旅遊網站 近來公佈2019年「最適合家庭入住的沖繩酒店」排行榜，可看海岸、游泳、嚐美味沖繩料理，讓自己好好度一個假，放鬆身心吧！
在排行榜的得獎名單中，讀谷村的沖繩日光阿利維亞日光度假村最受到日本遊客的歡迎。據一則TripAdvisor的評論指出:「這間酒店設有室內和室外的游泳池。酒店前方就是沙灘，我的孩子很開心可以看到美麗的海洋。」另一則評論提到:「酒店的餐廳有準備嬰幼兒的食物，所以我們不需要為此而擔憂，可以好好地享受入住的時光。」根據評論內容所指出，酒店不但有孩子可以盡情玩樂的場所，也對家庭旅客提供了十分貼心的服務。
前十五位的得獎酒店分布於沖繩各區域及離島 。其中兩間位於沖繩北部（恩納村）、三間在中部（北谷町和讀谷村）、五間在南邊（那霸市和系滿市）、四間在八重山諸島（石垣市和竹富村），以及一間在宮古島市。家庭旅客不論旅遊至沖繩各區及離島，或是自駕遊從南到北，都可選擇適合家庭入住的酒店，全家一同體驗親子出遊的樂趣。
沖繩有許多的親子景點，包括在沖繩市排名首兩位的東南植物樂園和沖繩兒童王國，可以「讓小朋友與大自然和動物來一個近距離接觸」、北谷町的安良波公園「有各種適合小孩子的水上運動」，以鳳梨為主題的名護菠蘿園也是「適合一家大小去玩到飽，吃到飽和喝到飽」的景點。餐廳部分，北谷町排行第一的的浜屋蕎麥的「軟骨拉麵超好吃，骨頭連二歲的小孩都能咬」、那霸市排名第二的日式居酒屋Yunangi是「沖繩美食的核心」。
2019年沖繩前15名最適合家庭入住的酒店 ：依序排名
1、沖繩日光阿利維亞日光度假村（讀谷村）
2、東急宮古島飯店暨渡假村（宮古島市）
3、沖繩麗思卡爾頓飯店（名護市）
4、Vessel飯店 沖繩（北谷町）
5、群星酒店（竹富町）
6、Hotel Nirakanai Iriomotejima（竹富町）
7、凱悅那霸沖繩酒店（那霸市）
8、南沖繩海灘渡假酒店（系滿市）
9、沖繩海灘塔酒店（北谷町）
10、JAL日航城市酒店 那霸（那霸市）
11、日航飯店 那霸Grand Castle（那霸市）
12、洲際度假酒店（石垣市）
13、ANA皇冠假日酒店 沖繩（那霸市）
14、沖繩蒙特利水療度假酒店（恩納村）
15、卡夫度假富著公寓酒店（恩納村）
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(中時電子報)
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