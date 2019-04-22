長骨刺不再是老年人的專利，姿勢不良才是頭號殺手！一名37歲機車行老闆腰痛半年後照Ｘ光，發現腰椎第4、第5節長出骨刺，醫師表示，骨刺年齡層有下降趨勢，尤其長時間低頭滑手機、蹲跪做事等，最容易長骨刺。

骨刺是骨質增生現象，反覆活動或不當運動，當關節骨骼及韌帶組織過度磨損，就會長出骨刺。《元氣網》報導，物理治療師張藝薰指出，這名機車行老闆因長期彎腰或蹲下修理機車，久而久之產生職業病，骨刺若壓迫到神經，嚴重時恐怕將影響生活。

張藝薰表示，發現骨刺時不一定要馬上開刀，可在醫師建議下採物理治療，例如牽引、熱敷及電療、姿勢矯正等方式避免持續惡化。張藝薰並提供在家就可做的簡單運動，很適合低頭族放鬆伸展。

一、 雙膝抱胸：仰躺、雙膝抱至胸前，停留10秒，一天5次，可放鬆腰椎肌肉。

二、 腰椎伸展：趴下以類似伏地挺身姿勢撐起上半身，骨盆貼地，胸部下可墊枕頭，逐次墊高，每次停留10秒，一天5次，可達到伸展腰椎效果。

張藝薰提醒，若骨刺嚴重壓迫神經，復健後症狀仍未改善，一定要就醫檢查，評估是否接受手術。

(中時電子報)