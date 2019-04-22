視障者穿越馬路時，面臨危險會較一般人更大。立委王榮璋今日提案，若汽車駕駛人行近行人穿越道與轉彎時，未禮讓視障者先通過，課予更重罰鍰，可處2400元到7200元罰鍰，若在行人穿越道違規放置障礙物，導致視障者受傷也可罰3000元到6000元。交通部表示認同，尊重委員會審查結果。

立法院交通委員會今日邀請交通部政務次長王國材等人，就無障礙運輸、通行的辦理情形與道路交通管理處罰條例修正草案進行報告，並備質詢。

根據《道路交通管理處罰條例》規定，汽車駕駛人駕車行經行人穿越道時，若不禮讓行人通過，可處1200元到3600元的罰鍰。立委王榮璋今日提案增訂，若汽車駕駛人行近行人穿越道與轉彎時，未禮讓視障者先通過，應課予未禮讓一般行人更重罰鍰，可處2400元到7200元罰鍰。

若慢車駕駛人行近行人穿越道不禮讓視障者，也須加重罰鍰，可處600元到1200元罰鍰，若致人死傷者，就可處1200元到2400元罰鍰。另外增訂若在行人穿越道上違規放置障礙物，加重可罰3000元到6000元罰鍰，導致視障者受傷或死亡的話，還可加倍處罰。

對此，交通部表示認同，也尊重交委會的綜合審查結果。根據交通部所提報告，截至2018年底，台鐵已有148站設置無障礙電梯，也已購置3686輛無障礙公車，還有21條海運航線提供船舶無障礙設施服務。

(中時 )