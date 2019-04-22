美國在台協會（AIT）今天發布新聞稿表示，美國農業部將首度籌組貿易訪問團來台，由美國農業部海外服務署署長艾斯里（Ken Isley）擔任團長，率領49位美國農產企業及農場組織的代表於4月22日至25日來台北訪問。

此次農業貿易訪問團是AIT全年度活動的一環，以慶祝台灣關係法生效以來40年的美台夥伴關係。AIT表示，為彰顯美台友誼多面向的合作，每個月AIT將聚焦於美台合作的特定一個面向，4月是AIT的「貿易與投資月」。

AIT轉述艾斯里的話表示，台灣和美國擁有長久且良好的商務關係。台灣是一個仰賴進口的經濟體，對美國農產品喜愛有加，因為美國農產品品質優良、價格實惠且安全，以上種種對美國出口業者來說都是絕佳的機會。

此次訪團成員將參與特定主題的企業對企業會議、深入詳盡的說明會及實地訪視，以了解台灣市場的運作模式，並在商務往來中做出成功的定位。

除了率領下列公司及組織的代表外，艾斯里也將由美屬薩摩亞農業局局長Filifaatali M. Fuiava、愛達荷州農業廳廳長顧雅莉（Celia Gould），及喬治亞州和內布拉斯加州農業廳官員陪同出訪。

(工商 )