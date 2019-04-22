林有志領表時遭黨部人員拒絕，讓他搬出黨章怒嗆地方無權變更時程。（許家寧攝）

黨部人員依現行時讓程林有志完成領表作業。（許家寧攝）

林有志也開玩笑和初選對手喊話「再不來領，我就同額競選！」。（許家寧攝）

花蓮國民黨立委初選三強競逐，黨內初選原定22日登記領表，縣黨部主委鄒永宏卻在19日宣布延後，決議遭中央黨部以「地方無權」掀起戰火，被視為黨主席吳敦義「子弟兵」的林有志今早堅持領表並和初選對手喊話「再不來領，我就同額競選囉！」對此鄒永宏回擊，沒收件都不算數。

中央黨部組發會副主委林有志今早10點仍依原訂時程至縣黨部領表，黨部人員先是以「時程延後」、「主委不在黨部」，拒絕讓林領表，眼見「無表可領」林有志搬出黨章怒嗆「地方黨部無權決定延後」，黨部書記長胡慧君顧及林有志意願，先把表格給林填寫。

對於林有志完成領表作業，鄒永宏仍堅持撤銷原訂初選時程，認為「表格沒給承辦人都不算數！」林有志則表示，當初鄒建議將花蓮縣選區提名列入第三梯次作業時程，現在鄒卻推翻自己建議讓他很不解，呼籲縣黨部勿一意孤行。

林有志表示，花蓮初選作業期程由中央提名小組決定後送中常會核備，縣黨部若有意延後作業，應該是找來參選人坐下來談，而不是不給領表，更何況現階段其他兩名有意參選人前立委王廷升、花蓮縣黨部副主委黃啟嘉對於原訂時程也不反對。

林有志也開玩笑和初選對手喊話「再不來領，我就同額競選囉！」因為依照黨中央公告時間，假如到24日都國民黨沒人領表，那林有志就會是唯一代表國民黨參選花蓮縣區域立委參選人。上午黨中央組發會回應未接獲花縣黨部請求延後公文。

(中時 )