民視高層之前大動盪，導致彭文正主持的《政經看民視》也被影響將收攤，他近日在臉書指控總統府「用假財報把政經看民視做掉」，遭府方駁斥並要求停止造謠，對此，彭文正今(22日)又在臉書舉出4點回嗆。

彭文正21日在臉書指控，「民視高層上星期五被叫進總統府」、「他們決定用假財報把政經看民視做掉」，遭到府方駁斥「純係虛構」並提醒他基於新聞倫理或個人法律責任，應立即停止造謠。

針對府方回應，彭文正又發文「敬告總統府，把妳們的髒手拿開，不要一手公然在黨內初選舞弊，一手又玷污『台灣的眼睛』」，他也鄭重回應4點，包括民視高層被叫進總統府，反諷「不是叫進？難道是覲見」，另外，他要製作假財報的黑手勿賴給別人，「自己對號入座」。

第三點則是喊話蔡英文等人，「不配跟我談『新聞倫理』，連談做人的倫理都不配，我徹底瞧不起妳們」，最後，他表示政治人物的所作所為，「在西方法治社會，不是永久退出政壇就是鎯鐺入獄」，要她們不要利用台灣民主的盲點，一手遮天，為所欲為。

(中時電子報)