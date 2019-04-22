有網友在PTT發表《你終究要嫁醫生的，為何不現在就嫁?》一文，指台灣女生心中都有個醫師娘的夢，既然遲早要嫁醫生，為何不現在就嫁，還考什麼北一女 台大？不過此文一出，立刻遭網友狂打臉，有人說「醫生與醫生通婚」、更有人說「豪門夢啦誰跟你醫生娘」。

網友z6936 (sam)今（22日）在PTT八卦版發文，表示「醫生，台灣社經地位TOP1， 每個台女心裡都有一個醫生娘的夢，前陣子還聽到有醫生娘工會這個組織的存在。 既然遲早要嫁醫生的，為何不現在就嫁？還考什麼北一女、台大。

從小就健身保持完美身材、注意胸部發育、保持私密處緊實、保持肌肉緊實度，必要時微整形、大整形，這不是才是最好的一條路嗎？」。

這篇發文引發網友熱烈討論，不過大部分都不贊同原PO看法。有網友表示「抱歉大部分醫生不跟北七智障女結婚，想嫁醫生還是多讀點書吧」、「醫生大部份醫學世家 醫生與醫生通婚」、「省省吧...我家裡一堆醫生 沒一個老婆是智障的」。

更有網友表示自己在醫院工作，從他的經驗來看「醫生娘這個位子，很多都是在醫生當學生時期位置都被卡的好好的，當之後真的考上執照開始當醫生，幾乎是很少單身，除非個性孤僻古怪外表還很糟糕，而且醫生通常都會找腦子好一點的，家庭背景好一點點嫁，所以都是醫生嫁醫生，或是娶個學歷高的，絕對不是野雞大學畢業，腦子裡面只有美妝、旅遊、美食、男朋友的女生。」

這名網友更表示，「通常能看的醫生不是結婚就是有對象了，但如果只是想玩玩打砲，通常都是歡迎的。肖想當護理師搭上醫生的..是可以但是機率很低，有個1/100吧，通常只是被當當小三或是當肉便器玩玩而已」。

(中時電子報)