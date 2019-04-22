才平靜度過內戰後10年的南亞小國斯里蘭卡，21日復活節迎來近年最慘重炸彈攻擊，包括3間教堂、4間飯店慘遭炸彈襲擊，至少奪走207人性命，數百人受傷，官方消息指出，至少2起炸彈攻擊是自殺炸彈客所為，而外媒引述消息人士，披露自殺炸彈客在其中一間5星級飯店排隊等吃早餐，隨後引爆自己、釀成慘劇。

Julian Emmanuel was woken up by the blast at the Cinnamon Grand hotel in Sri Lanka and said his children are "traumatised" by everything they saw https://t.co/Na2PH5Lsih pic.twitter.com/ewmAf7E0dt — ITV News (@itvnews) 2019年4月21日

法新社引述可倫坡5星級高檔飯店肉桂大酒店（Cinnamon Grand Colombo）的一名經理，描述周日早晨8點半，由於復活節周末，該飯店迎來一年中最繁忙時刻，The Taprobane餐廳擠滿了人，這名自殺炸彈客端著盤子走進夾菜隊伍，耐心等候服務，當快輪到他時，他立刻引爆身上的炸彈，接著飯店陷入一陣混亂。

GD travel NEWS UPDATE - SRI LANKAN EXPLOSIONS - The three hotels which were targeted today were Shangri-La Colombo, Phone: +(94) 11 788 8288

E-mail: [email protected] - Cinnamon Grand Hotel - +94 - 11 - 2161161 /

+94 - 11 - 2320862 and Kingsbury hotel, Colombo +94 112 421 221 pic.twitter.com/VdmkP2EARu — GD travel (@GDTraveltips) 2019年4月21日

這位匿名經理表示，自殺炸彈客是在前一晚以Mohamed Azzam Mohamed的名字入住飯店。

爆炸發生後，警方也在飯店內找到這名炸彈客的屍體，不過遺體相當不完整。

其他飯店人員則透露，後續追查這名男子留下的資訊，發現他填寫的地址是假的，他當時聲稱來可倫坡出差。

(中時電子報)