才平靜度過內戰後10年的南亞小國斯里蘭卡，21日復活節迎來近年最慘重炸彈攻擊，包括3間教堂、4間飯店慘遭炸彈襲擊，至少奪走207人性命，數百人受傷，官方消息指出，至少2起炸彈攻擊是自殺炸彈客所為，而外媒引述消息人士，披露自殺炸彈客在其中一間5星級飯店排隊等吃早餐，隨後引爆自己、釀成慘劇。
法新社引述可倫坡5星級高檔飯店肉桂大酒店（Cinnamon Grand Colombo）的一名經理，描述周日早晨8點半，由於復活節周末，該飯店迎來一年中最繁忙時刻，The Taprobane餐廳擠滿了人，這名自殺炸彈客端著盤子走進夾菜隊伍，耐心等候服務，當快輪到他時，他立刻引爆身上的炸彈，接著飯店陷入一陣混亂。
這位匿名經理表示，自殺炸彈客是在前一晚以Mohamed Azzam Mohamed的名字入住飯店。
爆炸發生後，警方也在飯店內找到這名炸彈客的屍體，不過遺體相當不完整。
其他飯店人員則透露，後續追查這名男子留下的資訊，發現他填寫的地址是假的，他當時聲稱來可倫坡出差。
(中時電子報)
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