好萊塢男星希斯萊傑(Heath Ledger)2008年接演《黑暗騎士》，飾演小丑成為經典，然同年他因用藥過量而猝逝，留下與之相伴3年並育有一女的星女友蜜雪兒威廉斯(Michelle Williams)，事後她帶著女兒獨自生活，花了10年時間才找到下一段幸福，跟音樂人菲爾埃爾弗隆姆(Phil Elverum)，沒想到事隔不到一年，傳出讓人遺憾的消息。

蜜雪兒威廉斯為希斯萊傑生下一女Matilda，然兩人最終仍沒走到最後，分手後5個月，年僅28歲的希斯萊傑撒手人寰，而女兒則跟著媽媽生活，蜜雪兒曾在受訪時說過，她告訴過女兒，「在大家覺得我很有才華、穿上漂亮衣服前，妳爸爸就已經很愛我了」，即便早一步跟希斯萊傑分手，然心中仍惦念著孩子的爸。

而希斯萊傑過世後，這10年來蜜雪兒幾乎沒有花邊緋聞，身旁只出現過2名男子，其中一個便是同樣喪失過另一半的音樂人菲爾埃爾弗隆姆，兩人在去年夏天結婚，本以為相當了解彼此傷痛的天作之合，沒想到《時人》雜誌報導，蜜雪兒跟菲爾早在今年年初就和平分手，回歸朋友關係，算一算這段婚姻竟撐不到一年時間，讓人感到相當遺憾。

(中時電子報)