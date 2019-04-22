北部地區王姓男子與大學女友交往13年總算修成正果，但婚後妻子性情反常，堅持提出離婚，原先對妻子百般退讓的王男一時氣憤，怒丟離婚協議書，孰料妻真的一去不回，還提出訴訟休夫，不願離婚的王男請求法官駁回訴訟，法官判2人不准離婚。

判決書指出，王男與妻子結婚多年，婚後沒有生小孩，2人因為生活理念、個性不合等越走越遠，從2012年開始分房，王妻指控先生提出離婚協議書，逼她簽名同意離婚，要求她搬出去住，王妻在2017年簽字後交給被告，同時遷出戶籍，未料丈夫反悔拒絕辦理離婚登記，王妻指出，她和丈夫分居超過6年，提起離婚訴訟。

王男則供稱與妻子自大學起交往長達13年才結婚，他認為與妻子婚後幸福，並無個性不合問題，然而妻子2012年突然提出離婚，讓他一頭霧水，王男檢討自己是否忽略妻子，用盡全力挽回感情，但妻子仍執意要離婚，他一時氣憤在網路下載空白離婚協議書，沒想到妻子明知他根本沒離婚意願，頭也不回轉身離去，傷心的王男痛哭失聲，緊抱著妻子不斷挽回，但王妻仍離家出走，一去不回。

王男供稱，即便妻子離家，仍對她還有感情，希望法官駁回離婚訴訟。而王妻主張與丈夫相處出現摩擦，被問及婚姻究竟有何破綻時，卻含糊回答「我所在意的很多都是小事情、我只能說這是一些小事情。」，法官認為，王妻將工作及生活不順遂歸咎於婚姻，王男想積極維護婚姻，2人雖暫時分居，但缺乏離婚重大事由，駁回王妻訴訟。

(中時電子報)