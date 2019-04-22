陳姓婦人攜兒改嫁田姓男子，沒想到7歲兒子竟被繼父當出氣筒，去年5至6月多次以竹製爪耙子、鐵製甩棍等物毆打、凌虐，學校老師發現男童身上常出現不明瘀青，通報113追出施暴，連陳女也下毒手，桃檢依家暴傷害罪嫌將夫妻倆起訴，並要求法官加重其刑。

檢警調查，陳女帶著兒子改嫁田男後，和田男又生了3名子女，但田男認為7歲陳姓繼子調皮搗蛋，工作不順遂就把繼子當出氣筒，去年5月2日至6月11日間，涉嫌在租屋處內拿竹製抓耙子、鐵製甩棍以及伸縮窗簾桿痛毆繼子，甚至還拿東西狠砸他，陳女見狀不但沒有制止，也跟著對親身骨肉痛下毒手。

男童身上總是瘀青不斷，甚至被打到左前臂、左手手指骨折送醫，學校老師發現男童雙眼眶都是瘀青，主動通報社會局，男童遭虐過程才曝光，社工、檢警發現另外3名幼小子女也有遭施暴，除將4名子女緊急安置，也依涉嫌傷害幼童犯行重大，向桃園地院聲押獲准。

田男和陳女坦承為了管教兒子才動手，卻無法解釋兒子做錯什麼事，還辯稱沒有打傷兒子，是兒子自己頑皮跌倒造成。但鄰居和房東證稱常聽見田家傳出打罵小孩聲響，男童也曾告訴他說自己鼻樑是被爸媽打傷。

醫院鑑定認為男童身上的傷勢是他人外力造成，無法由自己行為或意外引起，桃園地檢署認定田男和陳女施暴，依家暴傷害罪嫌將2人起訴，並建請法官依《兒童及少年福利與權益保障法》加重其刑。

(中時 )