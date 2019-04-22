年金改革被認為是民進黨去年九合一敗選主因之一，蔡英文總統今天表示，去年通過的軍人年金改革方案，更是以建立「長留久用」的制度做為改革目標。她相信建立現役軍人的尊嚴，才能讓退伍軍人同享榮耀。作為三軍統帥，無論照顧現役軍人、還是退伍軍人，都是她最重要的工作。

蔡英文總統今天上午接見「美國海外作戰退伍軍人協會」 總會長羅倫斯一行， 蔡英文致詞時表示，自從她2016年執政後，對於軍人的事務就特別關注，同時在國家安全防衛上也有很多的政策及作為。除了發展國防產業，落實國機國造，對於軍人的福利照顧及個裝汰換等，也做了很多努力。

去年通過的軍人年金改革方案，她更是以建立「長留久用」的制度，留住人才、培養人才做為改革的目標。她相信建立現役軍人的尊嚴，才能讓退伍軍人同享榮耀。

蔡英文強調，軍人是國家的支柱，也是區域安全的第一線，「和平靠國防」不是口號，是軍人每天的任務。因此作為三軍統帥，「無論照顧現役軍人、還是退伍軍人，都是我最重要的工作」。

蔡英文透露，「美國海外作戰退伍軍人協會」一直以來都是政府很好的學習對象。許多對於榮民照顧的發想，也都是參考美國經驗。「當然他們對台灣國際參與的支持，以及對台美友誼的促進，也都是有目共睹」。

她說，「該協會不僅和我們的退輔會成為兄弟會，也透過提交『支持中華民國台灣決議文』，敦促美國聯邦政府、國會，就軍售、軍事安全的實質交流合作，以及台灣的國際參與，給台灣更多的支持」。

蔡英文期待訪賓們能夠繼續支持台灣、為台灣發聲，讓台美之間的友好關係能夠加強及更加深化。除了祝福他們行程圓滿順利，也歡迎未來常來台灣訪問。

(工商 )