《全台最速報》泰山姊弟雙屍案現疑點 狠父提款2萬失蹤

◎泰山姊弟雙屍案現疑點 狠父提款2萬失蹤

新北市泰山區21日晚間傳出人倫悲劇，40歲吳姓男子涉嫌在明志路二段住處下藥迷昏就讀小1的兒子及小3的女兒，再狠心用棉被悶死2人後，隨即失蹤，警方今透露案情疑點，指出吳男在21日中午曾騎車到住處附近提款2萬元，疑似在殺子後帶著現金離家，警方也呼籲吳男盡速出面投案。

◎感受地方風情 頭份花燈藝術發揚在地特色

頭份市公所透過四月八彩繪花燈比賽，讓在地青年充實家鄉文化，參與其中感受當年賽花燈的熱情，用創意讓四月八不斷延續，22日啟動花燈裝置藝術，發揚在地特色，廣邀各地遊客體驗濃厚地方風情。

◎北港藝鎮文化季 台日藝閣花車共為媽祖祝壽

「北港朝天宮迎媽祖」媽祖聖誕遶境活動，已由文化部指定為國家重要民俗，今年遶境活動將於23日登場，22日北港藝閣車與來自日本的「睡魔祭」花燈車率先在北港文化中心亮相，讓民眾先睹為快。

◎陷女軍官愛情網 熟男匯款取百萬美金包裹

網路「假軍官、真詐財」案層出不窮，常見「帥氣男軍官」騙愛詐財，但熟男也要小心，「女軍官」也可能是愛情騙子。55歲李姓男子與「美國女軍官」（Lee）大談網路愛情，為取得「美國女軍官」寄給他，卻卡在土耳其的百萬美金的愛情包裹，還向友人借美金2900元，到銀行要匯款作為運費，經警方苦勸1小時，才讓李男從愛情夢裡醒來。

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(中時電子報)