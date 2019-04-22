自行拔罐卻產生一堆水泡，尤如燙傷！台中一名26歲女子日前到醫院求診，自稱是自己拔罐睡著了，3小時候痛醒，胸、腹、大腿四處都出現大面積水泡，本來自己敷藥卻不見好轉，拖了四天才就醫，還要醫師開立燙傷證明請求保險，唯醫師指稱，這種壓力造成的吸力型水泡，不能算燙傷，基於誠實原則，束無法配合。

茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜指出，患者林小姐是在一週前的夜間自行拔罐，但不小心睡著3個小時之後，才突然被痛醒，此時發現身上有四處大面積的患部且數量超過30個以上的水泡，但她還是拖了四天才來茂盛醫院皮膚科就診！原因是她覺得自己很誇張，竟搞出這樣的烏龍受傷事件，所以在就診時也不敢說實話，跟醫師自稱是燙傷。

經驗老道的皮膚科鍾佩宜當場識破，這時林小姐才很害羞地吐實，表明因保險業務員要她來看診，請醫師開立診斷証明，才能拿到保險理賠，於是她才鼓起勇氣請姐姐陪著看診。否則，林小姐想自行處理，絕不敢讓人知道自己一時糊塗所做的糗事！

鍾佩宜說，林小姐在胸部、腹部、右大腿等四處各有5公分見方的水泡區塊，是屬於「吸力型水泡」，每個區塊至少有8個水泡，每個水泡也接近一公分大，總計水泡數量超過30個，算是相當嚴重！

她說，水泡傷口恐引發蜂窩性組織炎，嚴重者會致死，一般女性病患會長水泡的部位在四肢，像是高溫的炒菜鍋、機車排煙管燙傷；男性才會因為上半身打赤膊而燙到腹部！所以，她才會一下子就拆穿患者林小姐的謊言！

鍾佩宜強調：萬一病患自行處理卻沒弄好的話，細菌侵蝕到皮膚的真皮、脂肪層，小則留下疤痕；大則造成細菌的感染，引發蜂窩性組織炎，嚴重者可能致死，不能輕忽！她提醒喜歡拔罐的民眾，一定要切記：拔罐的時間不要超過3至5分鐘，否則會形成負壓，壓力太大時，就會發生像這次患者林小姐的慘狀！

(中時 )