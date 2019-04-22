花蓮市魔法氣球主人蔡尚志（左）為縣長徐榛蔚（右）等人解說訂婚12禮內容。（范振和攝）

花蓮縣長徐榛蔚請新人以嘴用印。（范振和攝）

花蓮縣長徐榛蔚（右）陪同新人觀賞遠雄悅來大飯店展示的婚宴佳餚。（范振和攝）

售團結婚記者會節目主持人游琇錦一時技癢，陪著小朋友共舞同歡。（范振和攝）

花蓮縣長徐榛蔚（右四）等人觀賞光彩珠寶的首飾，讚不絕口。（范振和攝）

花蓮縣長徐榛蔚與新人觀賞莉莉具兒手工婚紗的美麗禮服。（范振和攝）

花蓮縣長徐榛蔚（右二）、外交部東部辦事處長粘信士（右一）等人，聯手主持「金幣投擲」儀式，為新人祝福。（范振和攝）

花蓮縣108年春季集團結婚記者會22日上午於縣政府大禮堂舉行，新人代表阿美族張志豪與客家人邱佳安，兩人相遇相知相惜，決定共結連理，受到與會人士深深祝福。

記者會由何嘉仁幼兒園學童及海洋公園吉祥物載歌載舞揭開歡愉序幕，新人代表張志豪揹著吉它唱情歌進場，笑臉迎人的邱佳安在旁拍手附和進場，縣長徐榛蔚除了請新人以嘴「用印」外，並邀請與會人士參與「金幣投擲」儀式，攜手將特製金幣存入金豬撲滿，象徵儲存幸福與美滿。

徐榛蔚預告28日集團結婚將在遠雄悅來大飯店舉辦，遠雄悅來大飯店總經理劉惠美、遠雄海洋公園總經理沈建邵、外交部東部辦事處長粘信士、聯禱會證婚牧師蔡俊杰等多人紛紛到場祝福。

徐榛蔚表示，新人相知、相惜、相守，人生從此刻開始，應互信、互諒、互愛，雖然是短短幾個字，卻需要花一輩子時間學習，面對起伏人生，「夫妻同心，其利斷金。」

張志豪與新竹縣客家人邱佳安均是花蓮慈濟醫院藥師，張志豪曾熱情邀請邱佳安參加聯合豐年節，齊跳大會舞後，他在心中期許一定要讓陽光女孩穿上阿美族服，成為他的「嘎搭布」（(阿美族語「妻子」之意），兩人相處融洽，準婆婆更為她用族語取名「久固」（人美心也美之意）。

縣府民政處長蕭明甲表示，縣府辦理集團結婚至今23屆，促成逾千對佳偶，欣見原、客融合，兩個家族的聯姻代表著花蓮各族群間的多元包容，為在地豐富人文風情下了最佳註腳。

今年也首度開放名額給在花蓮工作的異鄉人，徐榛蔚鼓勵異鄉遊子能在落地生根，齊心在花蓮追求幸福、創造幸福，此次52對新人均可獲得成家禮50吋液晶電視，她感謝遠雄悅來大飯店及遠雄海洋公園積極協辦，為新人籌備幸福浪漫的婚禮。

遠雄悅來大飯店行政主廚邱有德說明喜宴佳餚，採用在地高品質農漁牧食材入菜，另，光彩珠寶、壹西服、哇好米團隊、莉莉貝兒手工婚紗、魔法氣球等贊且廠商也展示相關產品，徐榛蔚偕同張志豪、邱佳安等人一一觀賞展示攤位，各攤負責人陳靜娟、蔡尚志等人詳加解說，為現場增添不少喜氣。

(中時 )