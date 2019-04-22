風濕病專科主任陳秀芳醫師，向患者解釋痛風症狀。(翻攝梨視頻)

含糖飲料恐讓痛風年輕化！大陸杭州市1名23歲男子平時喜歡吃肉，且每天把飲料當水喝，日前就醫檢查時，醫生發現他的雙手、腳踝、腳趾等竟都長滿了痛風石，關節整個變形，這麼年輕卻如此嚴重，連醫師也相當訝異。

據《梨視頻》報導，風濕病專科主任陳秀芳醫師表示，該男子罹患痛風10多年也有家族痛風遺傳史，但他10年間只吃止痛藥未就醫治療，近日因關節腫大疼痛不堪而就醫，檢查後發現，他全身關節幾乎遍布痛風石，導致關節變形，不少部位還有潰瘍的狀況。

陳秀芳表示，診療後得知，該男子平時喜愛喝碳酸飲料，常把飲料當水喝，還喜愛吃油炸食品及肉類，並且患病期間都未尋求專業治療，加上飲食習慣不佳，才會導致症狀變如此嚴重。

陳秀芳指出，牛肉、羊肉的普林(嘌呤)含量特別高，更不用說海鮮等食物，另外像含糖飲料、酒精飲品等，這些都會刺激尿酸增加變高，若長期尿酸過高，就容易引發痛風，她指出，近年發現痛風有年輕化趨勢，其飲食習慣是關鍵因素，建議多喝水少喝含糖飲料。

(中時電子報)