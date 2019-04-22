雖然例行賽4度與雷霆交手都吞下敗仗，但拓荒者來到季後賽之後卻變了一個人，先在主場拿下2連勝，今天又在客場靠著雙槍俠利拉德和麥科倫聯手，111比98輕鬆獲勝，系列賽取得3比1聽牌優勢，也結束了季後賽客場跨季8連敗。

This whole sequence by CJ pic.twitter.com/Fdgs80shPV — Trail Blazers (@trailblazers) 2019年4月22日

上半場表現不佳的利拉德，趁著中場休息時間調整了情緒後，第三節連續飆進3顆三分球，單節攻下15分，幫助原本只領先6分的拓荒者，瞬間將差距擴大至19分，第四節雷霆無力追回失分，主場慘敗，第五戰將回到波特蘭，在無退路的情況下能否成功反擊呢？

麥科倫全場20投10中攻下27分、4籃板、3助攻、2阻攻，賽後受訪時談論到利拉德表示，一位好球員永遠都能隨時隨地的調整自己狀態，他就是那種人，而且是非常出色的刺客，一不小心就會被幹掉。

利拉德砍進4顆三分球，24分、8助攻，當中15分就是來自於第三節。阿米紐19分、9籃板、哈利克斯15分、10籃板。

雷霆投籃命中率37.5%，在此情況下不輸也難。保羅喬治帶傷上陣攻下了全場最高32分，外加10籃板、6助攻；連續3季都有場均大三元表現的韋斯布魯克，出手21次僅命中5球，14分、9籃板、7助攻。

(中時電子報)