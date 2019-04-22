電腦斷層顯示老翁左側前額葉出現急性腦出血。（徐養齡翻攝）

高齡88歲王姓老翁清明節掃完墓後，突然整個人恍神叫不動，家人一度以為是感冒，但就醫後仍未改善，轉而懷疑是「卡到陰」，但到廟裡收驚也沒好轉，幸好精神科醫師及時察覺是急性腦中風，與神經外科共同搶救，才保住老翁性命。

中國醫藥大學新竹附設醫院精神科醫師周伯翰表示，王翁到院時沒有明顯身體異常，生活作息也正常，卻無法說出身邊常見物品，或無法依照醫師給的指令做對應動作的「命名不能性失語症」，但出現神經學變化的時間突然，研判可能是「急性腦中風」。

周伯翰立即安排王翁轉急診做電腦斷層，發現其左側前額葉出現急性腦出血，經與神經外科醫師江忠穎與急診室安排緊急住院，經仔細治療，生命狀況回穩並順利出院。

周伯翰指出，精神疾病普遍是大腦功能失調所致，影響病人注意力、神智清醒度，甚至會出現幻覺、妄想及怪異行為，家人起初會透過收驚、驅魔等方式尋求改善，建議應盡早就醫，避免耽誤黃金治療時期。

周伯翰說明，王翁的大腦萎縮較嚴重、腦空間相對較大，因此出現腦出血，未立即出現噁心、嘔吐，運動功能障礙等高腦壓症狀，反而出現大腦認知功能障礙，需專科醫師做特別的神經認知功能檢查，才能查出大腦發生的些微異常。

「嚴重可能致死！」周說，急性腦出血可能會導致腦壓升高，壓迫生命徵象的延腦，甚至致死，民眾謹記中風辨識口訣（FAST），Face：臉部表情不對稱；Arm：一側手臂無力垂下; Speech： 說話含糊不清; Time： 立即就醫並且記下發生時間。

(中時 )