蕭秉治與鼓鼓呂思緯去年在「臺北最High新年城-2019跨年晚會」上合體，表現精湛。他們將於6月14日，在SPACE ODD再見日本歌迷，這也是鼓鼓繼「Summer Sonic 2017」相隔近二年，蕭秉治繼2015年MP魔幻力量日本演唱會後，睽違近4年再度到日本開唱，兩人都相當興奮與期待，消息一出，不少鐵粉打算買機票追星，更有許多「櫻花粉」準備好應援，期待與「鼓廷」在演唱會上的「化學變化」，門票將於5月25日開賣。

蕭秉治、鼓鼓2015年與MP魔幻力量首度到大阪、東京開唱，東京場更創下第一次開唱就完售的好成績，讓他們印象深刻，他們說：「沒有相機和手機的演唱會，不論台上台下，全場手跟著節奏擺動，專注在音樂和表演中，這種氛圍真的讓我們很感動。」這也是鼓鼓繼2017年Summer Sonic東京場後，再度東京歌迷見面。

等待四年，蕭秉治將帶著創作專輯《凡人》再次前往日本開唱，正秘密錄製日文單曲的他，期待演唱會上，屆時帶著全新的日文單曲，與歌迷說說唱唱。除了東京場演出外，6月18日蕭秉治也將和宇宙人在Billboard Live OSAKA「2019 TAIWAN BEATS in大阪」同台輪番嗨唱。

鼓廷暑假相當忙碌，蕭秉治將繼續投入7月6、7日台灣大學綜合體育館舉辦個人第一場的大型售票演唱會《2019凡人MORTAL巡迴演唱會》，鼓鼓也將在暑假推出個人第二張專輯，更多的蕭秉治與鼓鼓的相關訊息，請注意相信音樂官網、鼓鼓呂思緯及蕭秉治臉書官方粉絲專頁。

(中時 )