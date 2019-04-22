國民隊先發投手史崔斯柏格。（美聯社）

馬林魚22日主場迎戰國民隊，左投陳偉殷在第9局中途登板，投0.2局無責失，自責分率稍降至16.4。第9局馬林魚原本交給金利(Tyler Kinley)，但他接連被敲全壘打與二壘打，陳偉殷兩人在壘時登板，被跑回1分(算在金利頭上)之後解決了該半局。終場國民以5-0獲勝。

國民隊全場轟個不停，齊瑪曼(Ryan Zimmerman)單場雙響炮。馬林魚打線也不能怎麼樣，因為國民投手史崔斯柏格(Stephen Strasburg)十分驍勇，小史今日8局11K，只被敲2安，差點獨力完封馬林魚。

小史此戰大玩花式投球，總計104球只有13球是直球，馬林魚打者被他的曲球和變速球玩弄於掌上。「我最信任自己的曲球，當我曲球投得不夠就危險了，若我想多投快速球就會被打。」小史也成為國民隊史累積投球局數最多的投手。

馬林魚6勝16敗在國東墊底，同區的費城人、勇士、大都會、國民都已突破10勝。

(中時電子報)