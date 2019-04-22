勞動部長許銘春今（22）日表示，終期還是會落實總統政見，訂定勞動派遣專法。（游昇俯攝）

立法院社福及衛環委員會今（22）日審查《勞動基準法》修正草案，立委擬修法強化派遣勞動權益，但訂定勞動派遣專法本是蔡英文政府政見，立委質詢時痛批，勞動部下會期若無法提出專法草案，就是蔡英文政見跳票。對此，勞動部長許銘春表示，短期內以行政指導及入法方式保障勞動派遣權益，終期仍以訂定專法為目標。

總統蔡英文2016年競選總統時曾將訂定勞動派遣專法列為政見之一，但其任期迄今將滿3年，專法卻遲遲未聞樓梯響。

許銘春今日會前受訪指出，由於目前勞雇團體對派遣勞工3％使用上限及負面表列仍存在重大歧見，短期內要訂專法比較困難，但派遣勞工權益的保障刻不容緩，故勞動部現階段是以行政指導及入法方式，針對勞資雙方有共識條文先推動，終期還是會落實總統政見，訂定專法。

立委陳宜民質詢時表示，我國對部分工時、勞動派遣、臨時工人數不減反增，106年度80萬多人，107年度達81萬4000人，增加9000人左右，年增1.5％，蔡英文上任說的好聽，做出來卻一蹋糊塗，他要求勞動部應在民進黨政府最後任期收拾殘局，不要留下爛攤給國民黨執政。

立委蔣萬安也表示，蔡英文政見要訂勞動派遣專法，但其任期剩不到立院兩個會期，下會期無法提出專法，蔡英文政見就是跳票。對此，許銘春表示，總統政見核心價值是保障派遣勞工權益，對於勞資雙方有共識的部分，勞動部短期內會將其入法具體規範，但無法承諾提出專法具體時程。

但蔣萬安指出，派遣勞工與派遣公司有雇用關係，但實際勞動條件卻受要派公司約束，待遇無法與要派公司正職員工相同，故蔡英文政見才說應該要「同工同酬」，但今日審查勞基法修正草案會處理欠薪、不定期契約等問題，卻沒針對同工同酬議題。

許銘春表示，今日審查的是立委所提修正草案，關於同工同酬問題，勞動部自己的修正條文有處理，勞動部會將勞資有共識部分一次法制化，相關修法預計最慢會於下個會期提出來。

(中時 )