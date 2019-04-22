傅崐萁動員花蓮市、吉安鄉村里長到場，場面相當盛大。（許家寧攝）

前縣長傅崐萁目前閒賦在家，對花蓮影響力仍舉足輕重。（許家寧攝）

前花蓮縣長傅崐萁出獄才5天，雖然閒賦在家「拖地、洗衣服」，已宣布參加國民黨內總統初選的前新北市長朱立倫，上周六到花蓮拜會傅崐萁，前腳剛走，要參選總統的前立法院長王金平後腳就到，對於是否朱王較勁，王金平說，大家都來關心老朋友，一起為傅縣長加油。

傅崐萁18日甫出獄，朱立倫20日「台灣更好行腳之旅」首站就選擇到花蓮，傅崐萁大張旗鼓設宴，邀請地方社團人士給足朱立倫面子，王金平今早8點半也搭乘首班班機抵花與傅共進早餐，傅崐萁也動員花蓮市、吉安鄉村里長到場為王助陣。

王金平表示，今天到花蓮是了解地方建設需求，「也來看看老朋友」。對於不少花蓮民眾希望傅崐萁重返國民黨爭取不分區立委聲音，王金平笑說，這要尊重傅的意願，對於朱立倫前腳剛走，王說相信大家都來給傅崐萁加油，同樣關心東部建設。

傅崐萁則說，現在應該是黨內參選人最忙時間，王院長還特別關心花蓮，未來王院長若有機會服務全國鄉親，東部建設是最迫切的議題，包括蘇花改二期，打通國道六號，共築東西部生活圈，相信「土地公」一定願意支持地方建設，讓一旁王笑得合不攏嘴。

(中時 )