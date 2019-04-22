鴻海集團董事長郭台銘宣布參選國民黨總統初選後，高雄市長韓國瑜也將在本周吳韓會前發表公開聲明，全國公務人員協會理事長李來希在臉書分享民眾寫給韓國瑜的一封信，信中呼籲韓國瑜跨出高雄，參加初選，宣誓出征直取2020大位吧。

李來希在臉書分享一7旬臥病老人林石評寫給韓國瑜的一封信，有2千多字，信中直言，去年九合一選舉，敗選的民進黨仍不思改過，更變本加厲的爭權奪利，東廠林立；已窮到沒褲子穿的國民黨更加惡質，忽視民意所向，不思改革，還在宮廷鬥爭，搶做2020總統的春秋大夢，真令人不齒。

信裡還說，「目前國民黨爛透了，需要你（韓國瑜）去深層改革」、「你說過，溫良恭儉，再也不讓」、「你說過，《國家安全，人民有錢》」，請跨出高雄，參加國民黨總統初選，宣誓出征直取2020大位吧 ! 只要拿下總統大位，你可改革一切，造福人民」。

李來希說，韓市長被國民黨高層、紅頂商人夜襲了。他認為，商人重利，與商人談道義？免了！政客無情，與政治人物談誠信？緣木求魚！韓要忍氣吞聲嗎？此事攸關大是大非，不容如此善了。

(中時電子報)