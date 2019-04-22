日前NCC裁罰案一波未平一波又起，民進黨政府為防堵假新聞散布再補刀，本月18號行政院通過《刑法》修正草案，未來透過包含電視、網路各式媒體散播不實資訊，將加重刑責二分之一，最重可處3年以下有期徒刑或30萬元以下罰金。

羅友志臉書po文。(翻攝自羅友志有事找友志臉書)

針對行政院因應假消息散布修法重罰一事，行政院長蘇貞昌事後受訪表示假新聞造成人民恐慌、社會動盪，也影響國家，希望藉此遏止惡意、不正當的假新聞，然這番鐵腕作為惹怒資深媒體人兼名嘴羅友志，在臉書轉貼相關新聞，請求眾人「2020讓民進黨下台」。

閣揆蘇貞昌鐵腕修法遏止假新聞案，讓曾身為記者的名嘴羅友志怒不可抑，認為「新聞自由，一天都不能等！」，甚至不惜跟自己幾個民進黨朋友說抱歉，首度求人，「拜託，拜託，我第一次求你們大家了，答應我，2020讓民進黨下台，好不好？」，甚至針對蘇揆發難「蘇系立委子弟兵一併趕出政壇我會提醒大家」，怒到極點！

(中時電子報)