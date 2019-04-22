國民黨總統選舉愈演愈烈，繼鴻海董事長郭台銘宣布投入初選後，黨主席吳敦義日前又突然拋出徵召高雄市長韓國瑜參加初選，引起議論，此外，基層「非韓不投」的聲浪也未停歇。對此，國民黨發言人洪孟楷則表示，接下來兩個月，需達成「韓總入列、最強者出」兩個必要條件，只要具備，萬事不愁。

國民黨2020將派誰出馬，始終是外界關注焦點，此外，人氣超夯的韓國瑜也屢被拱參選。據《聯合報》最新公布總統民調顯示，若國民黨由韓國瑜出馬，與柯文哲、蔡英文角逐，韓36%、柯26%、蔡20%。若國民黨改由郭台銘出戰，則是郭31%、柯27%、蔡20%。

洪孟楷在《NOWnews》名家論壇中提及，國民黨這局，不是其中一個人的事，也不該只是黨中央的事，而是全民一起的事。洪說既然全民一起，就該全民參與，且不能放掉任何的可能性。全民參與就是「全民調」，任何可能性就是除了表態參選總統者值得一個公平公開的初選機制，包含現在聲勢最高、人氣最旺的韓國瑜，也應該要納入共同被選擇。

洪孟楷說重點在於，韓國瑜要能成為「選項之一」，不要排除在外，才可能經過機制後選擇出最強的母雞，也符合眾人期待。而接下來兩個月，需達成「韓總入列、最強者出」兩個必要條件，只要具備，萬事不愁。

洪孟楷也表示，過去兩年十一個月，內政的不彰、兩岸的對撞、民主制度的破壞，台灣禁不起再四年的浪費。

(中時電子報)