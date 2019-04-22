今年高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試第一次考試已在今天中午放榜，計5658人通過，通過率60.256％(通過率以到考人數計算)，比去年第一次考試的通過率53.35％多了6.9個百分點。

教育部表示，這次考試為107年2月1日師資培育法修正施行後，首次受理應考人依「先考試後實習」新制應試，此類應考人通過教師資格考試後，可向師資培育之大學申請修習教育實習。至於採行舊制已經完成教育實習課程才參加本考試的應考人，通過考試後即可領取教師證書。

本次採取舊制身分參加考試並通過的應考人，合格教師證書委由原師資培育大學的師資培育中心或教育實習業務承辦單位協助辦理＋核發，應考人可選擇郵局掛號領取(需於4月25日前寄送回郵信封)，或親自前往原師資培育大學的師資培育中心或教育實習業務承辦單位領取。

教育部師資培育及藝術教育司科長周佩君說，在107年2月1日前開始修習師資培育課程者，未來可以在「先考試後實習」或是「先實習後考試」中二擇一；但若是在107年2月1日以後才開始修習師資培育課程，則以後都只能「先考試後實習」。

教育部表示，今年第一次教檢符合應考資格的有9912人，實際到考人數9390人，到考率94.73％。本次考試符合通過條件的應考人共有5658人(包括特殊教育師資類科583人、中等學校師資類科2430人、國民小學師資類科1434人、幼兒園師資類科1211人)，通過率為60.256％。榜單已公告於本考試專屬網站(https：／／tqa.ntue.edu.tw)。

這次考試成績單同步開放應考人自行查詢列印，應考人可於4月22日中午12時至10月31日間自行至本考試網站列印成績單。另若需要申請成績複查者，可於4月25日下午3時止，至本考試網站申請「成績複查」，並如期完成繳費。

沒有通過考試者如有意再繼續參加今年6月1日舉行的第二次考試，可在4月25日下午3時前完成網路登錄報名，並在4月26日前繳交報名費並完成報名表件的寄送，以確保考試資格。

(中時 )