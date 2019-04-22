有意參選國民黨基隆立委初選的議員宋瑋莉日前質疑，基隆選務作業至今未有明確答案，影響選戰規畫與選民意向，建議黨中央派員暫代黨部事務，讓身兼擬參選人的黨部主委黃希賢免於蠟燭兩頭燒，專心投入個人初選。黃希賢今(22)日回應，個人能力及體力絕對可勝任黨務運作，屆時也將比照宋前議長模式「請假參選」，並呼籲黨內同志團結，贏得勝選。

黃希賢坦言，針對近日黨內初選期程問題，這一段時間承受不小壓力，面對外界對於初選時程的質疑更感委屈，相信熟悉黨務運作的同志或曾擔任過主委職務的前輩們都十分清楚，初選時程係黨中央依據選區特性決定，日前也已做出回應，為何有人以模稜兩可之言詞影射甚至意欲挑起爭議，令人不解。

黃強調，目前黨中央對於基隆選區至今尚未公布相關時程，黨中央對此自有考量，基隆市黨部一切依中央規定處理並無不妥之處，有意參與初選的優秀同志們應在選區內各自努力爭取選民支持與認同，絕非在此時刻增加混亂、破壞團結。

談及宋瑋莉要求黃「請假參選」，黃希賢也表示絕對尊重，並將比照宋前議長在市長黨內初選登記當日請假模式；黃希賢也再次呼籲，國民黨在基隆贏得勝選的因素是「團結」而非「提早準備」；是「願賭服輸」而不是「分裂」，不要因為某些說法論述被不當引用，破壞團結。

黃希賢也再度回應宋瑋莉日前所提「基隆立委提名作業將延後至6月」一說，黃希賢說，黨中央截至目前為止尚未公布基隆將在第幾梯次辦理初選，黨部至今為止也尚未收到公文，究竟何來「延後」之說？黨部尚在靜候中央最後確認，若接獲相關通知也將在第一時間公告並據以辦理。

(中時 )