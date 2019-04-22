台中市北區一所國中22日近午發生男學生墜樓事件，一名國三男生自4樓高處墜落造成腰椎骨折、雙腿骨折、意識清楚，暫無生命危險，警方調查，無外力介入，而校方則指稱，該生疑似近日與同學出現磨擦，教育局將介入學生輔導與諮商共同協助案生及案生班級。

這起墜樓案發生在11：16分，就讀國生的這名學生突然從4樓墜落，警消到場將他送醫急救，中國附醫指出，經檢傷發現男學生腰椎骨折，小腿骨折，因疼痛難忍，患者不斷喊痛，現已推進開刀房手術急救，暫無生命危險。

台中市教育局調查指出，經查該學生在校表現中等，但較敏感，疑近日與同學相處較不愉快，但無外力介入，教育局學生輔導與諮商中心將與學校共同協助生及該學生班級。

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