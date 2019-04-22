台中市長盧秀燕日前視察汙水用戶接管工程，並宣示未來6年內用戶接管數要從17萬戶倍增到35萬戶，更預計下半年度啟動後巷強制接管作業，鼓勵民眾在獎勵期間主動申請汙水接管，不僅可省下定期清除水肥費用，房屋土地價值可能因此上漲。效益逐漸浮現，近期西區許多住戶自行拆除後巷增建物，配合用戶接管。

水利局指出，西區忠誠街、長春街一帶多屬老舊住宅，民眾常將後方防火巷拓建為廁所或廚房等無法施作用戶接管，日前後巷強制接管政策宣布下半年度啟動後，當地民眾紛紛開始自拆後巷增建物；該局將要求施工廠商密切協調用戶接管期程，並規劃一定寬度及條件足夠的後巷將進行巷道美化作業。

水利局表示，根據估算，用戶接管（含化糞池打除)經概算每戶成本約10萬元，獎勵期間一律由市府負擔，若是屬於後巷排水用戶只需要提供單側建物最小施作寬度為75公分、雙側建物最小施工寬度為150公分即可免費接管。

水利局說，為鼓勵社區大樓打除所屬汙水處理設施或改設汙水坑，市府也編列預算補助修改建物地下室汙水管線，接管後即廢除地下層既有化糞池或汙水處理設施者；每處將補助4.8至9萬元費用，提供多項用戶接管獎勵措施就是希望市民共同配合與支持汙水建設，徹底改善後巷藏汙納垢環境。

(中時 )