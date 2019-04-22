高雄市長韓國瑜稍早出席歐洲商會餐會，在會前受訪時對於參選總統與否的聲明稿，韓國瑜說最快明天會發表聲明。韓國瑜表示，他正在草擬聲明，由於內容字字推敲，還在與內部討論，最快本周就會發表，負責任的向外界說明；至於目前民調勇冠群雄，韓國瑜認為，這幾趟出訪，感受到海內外對中華民國的期待，可能反應在民意上，「但是...我覺得我們盡量做吧！」

韓國瑜22日中午參加歐洲商會餐會，會前接受媒體訪問。他日前曾表示將針對2020參選與否發表聲明，今日進一步指出，這份聲明內容主要有幾個涵蓋面向，包括第一感謝海內外的關切，第二說明對黨內初選的態度，第三闡述對中華民國未來的擔憂跟掛心，第四則提到高雄未來的發展需要怎樣的幫助，如何蛻變與躍升，讓高雄市再起。

他說，正在草擬聲明，由於大家都很關切，過去這段時間對於2020大選非常多人關心韓國瑜，他應該負責任發個聲明，代表我的態度，聲明稿可以說是字字推敲，因為他覺得這是很重大的事情，到時候一定會跟大家做清楚的報告。

至於發表時間，韓國瑜說原本希望在明天，但現在因為內部仍在持續討論，但這星期一定會出來。

媒體指他目前民調仍是最高，比最近表態參選的郭台銘還高，韓再度感謝各界對他的關心，這趟去美國，之前去新加坡、馬來西亞，大陸深圳、廈門、港澳，海內外僑胞、台商都很關心2020中華民國走向，有些感情跟期待投射在他身上，也許反應在民意上，「但是...我覺得我們盡量做吧！」

有些韓粉力拱韓國瑜選總統，甚至揚言燒黨證，韓國瑜呼籲所有支持者能夠冷靜、理性一點來看，政治不適合過度激烈，對和諧的社會來說沒有正面幫助，應盡可能讓台灣社會和諧、冷靜下來，靜靜觀察整個台灣政治局勢的走向。

他拜託所有支持韓國瑜的民眾、網友，能尊重他講的「愛與包容」，不要有過激的文字表述。

是否參加2020 韓國瑜：最快明天發表聲明（中天新聞）

(中時電子報)