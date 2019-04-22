108學年度四技二專技優甄審入學招生，計有95所公、私立技專校院及大學，提供1660系科(組)、學程、7897招生名額。技專校院招生委員會聯合會今天表示，即日起至4月24日17時止，受理108學年四技二專技優甄審入學招生繳費身分審查申請。

108學年度四技二專技優甄審入學招生，採先繳報名費後辦理資格審查方式，欲以低收入戶或中低收入戶繳費身分報名之考生，須於即日起至4月24日17時止，至招生官網技優甄審作業系統-「繳費身分審查系統」(https：／／www.jctv.ntut.edu.tw／enter42／skill／)登錄繳費身分相關資料，並於4月24日前(郵戳為憑)繳寄相關證件影本至技專校院招生委員會聯合會審查，經審查通過後，始享有報名費及指定項目甄審費優待。

繳費身分審查結果將於5月2日10時起於「繳費身分審查系統」提供查詢；審查結果僅與考生之報名費與指定項目甄審費優待資格有關，未於規定時間內登錄身分或身分審查未通過者，均以一般生身分繳費。

通過低收入戶或中低收入戶繳費身分審查之考生，請依招生簡章日程及相關規定完成後續繳費、資格審查及報名作業。

技專校院招生委員會聯合會指出，四技二專技優甄審入學招生不採計四技二專統一入學測驗成績，凡高級中等學校畢(結)業生或具同等學力之學生，並符合簡章規定「適合甄審之技藝技能競賽優勝及技術士職種(類)」者均可報考。

(中時 )