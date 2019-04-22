永遠的玉女掌門人周慧敏將於8月10日首度站上台北小巨蛋，舉行「一萬天荒愛未老-周慧敏30週年巡迴演唱會」台北場，她上週在臉書公布好消息，按讚數狂飆，留言量爆增，粉絲反應超級熱烈，可預期即將掀起一股搶票潮。周慧敏即將親自來台答謝歌迷，主辦單位幫她在短短兩天半內，排滿近15個通告，她優雅地笑著接受，沒有喊一句累，十分親民也很敬業！

周慧敏在演唱會造型秀出筆直美腿超吸睛。照片提供： 寬宏藝術／福茂唱片

「一萬天荒愛未老-周慧敏30週年巡迴演唱會」自香港紅館起跑，在香港連唱4場，相當成功，台灣是第7站第10場，周慧敏為親近台灣粉絲，特別更動舞台，另多設計延伸舞台，她還在臉書詢問粉絲想聽哪些歌曲，加碼演唱國語金曲，她也透露，大家別忘了她能歌擅舞的一面，除了她多年來的抒情金曲，也將在演唱會上大展舞技，載歌載舞演唱連環快歌，要讓全場都High起來！

周慧敏演唱會將呈現香港演唱會原汁原味的華麗舞台和絕美造型，耗資約3000萬元的高規格製作，除了經典情歌，所有快歌更邀請韓國音樂人Nick Pyo重新編曲，也重新編舞，她苦練數月，一改文靜優雅形象，展現出動感的一面，她也換上性感造型，露出一雙令人稱羨的筆直修長美腿，舞台則蛻變為華麗的百老匯大街，並搭配上3D裸視的視覺影片，絕對讓人眼睛、耳朵都為之一亮。

周慧敏暌違25年重返台灣開唱，購票詢問度爆表。照片提供： 寬宏藝術／福茂唱片

一直對台灣很有感情的周慧敏，也特別在售票前夕抽出空檔，來台與久違的台灣媒體和粉絲碰面，她上次來台開唱已是1994年，時隔25年，她開心說：「現在30週年能再回來，為了支持我多年的朋友，再回到舞台上面表演，是我期待已久的事情。」

而她日前也在臉書PO出昔日上張菲《龍兄虎弟》展露廚藝的畫面，她當年很常上張菲的節目，每一次錄影都笑翻天，影片一PO出，歌迷網友也全部陷入90年代的回憶，紛紛留言表示，女神上節目很有效果和笑果；非常懷念周慧敏獨特的國語咬字，像是在節目中要炒豆子時，把「豆豆」唸成「抖抖」，都讓粉絲覺得既可愛又懷念，很有獨特的魅力，更期待她8月10日在台北小巨蛋的演唱會。

(中時 )