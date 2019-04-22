綠黨今發布最新2020總統大選民調顯示，在不提示選項直接詢問「最支持的總統人選」中，高雄市長韓國瑜獲得18.7％支持，現任總統蔡英文獲得14％，剛宣布參選的鴻海董事長郭台銘獲11.9％、前閣揆賴清德獲10.1％，台北市長柯文哲僅獲9.5％。民調也顯示，在蔡、賴對覺得互比式民調中，賴清德以43.2％仍勝蔡英文的37.8％。

綠黨最新民調是採手機號碼抽樣，在蔡、韓對決的情況下，有47.1％支持韓國瑜，42.2％支持蔡英文，雙方差距4.9個百分點；若是賴、韓對決，韓國瑜同樣以47.5％勝賴清德的41.3％，雙方差距6.2個百分點。

若是郭台銘出線，在郭、蔡對決的情況下，郭台銘獲46.7％支持，蔡英文僅獲40.4％；但若是郭、賴對決時，郭擁有46.4％支持度，賴清德則僅有40％民眾支持。

民調顯示，在蔡、賴對決的情況下，賴雖勝過蔡，但兩人差距僅5.4個百分點；其中民進黨支持者有57.8％支持蔡英文，40.2％支持賴清德，蔡英文大幅領先17.6％，但在國民黨支持者中，蔡英文仍是大幅落後賴清德25.8％。

至於若問及國民黨候選人中希望哪一位來做總統，韓國瑜獲得31.2％支持，郭台銘有28.1％，16％支持王金平，僅有12.2％選擇朱立倫；對比上一次的綠黨民調，郭台銘參選後朱立倫落居第四，顯是郭台銘參選最大的受害者，而韓國瑜就算在郭台銘參選後還是維持一定領先。

這份民調由綠黨委託展欣民調公司於108年4月19到20日進行調查，成功訪問1011位成年人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.1％；調查採用全部手機調查，以NCC公布手機前綴號碼(prefix)加上隨機產生後6碼進行抽樣，數據已對受訪者性別、年齡及縣市別進行樣本代表性檢定後加權處理。

(中時 )