明天是中共海軍成立七十周年，日本、俄羅斯、南韓及印度等多國艦艇昨都已經抵達青島港，準備參與慶祝活動。港媒披露，大陸國家主席、中央軍委主席習近平明天將在青島，出席慶祝海軍成立七十周年海上閱兵活動，整個海上閱兵大約一個小時。

香港星島日報報導，紀念解放軍海軍成立70周年，明天多國共襄盛舉的海上閱兵上，解放軍海軍受閱艦艇三十二艘，編為潛艇群、驅逐艦群、護衞艦群、登陸艦群、輔助艦群、航空母艦群等六個群，受閱戰機三十九架。海軍副司令員邱延鵬前天透露，解放軍將派出航母遼寧號、新型核潛艇及戰機等參與閱兵，部分艦艇是首次亮相。除中方參閱兵力外，俄羅斯、泰國、越南、印度等十多個國家近二十艘艦艇，包括驅逐艦、護衞艦、登陸艦等將參加檢閱。

據稱，習近平明天將在青島主持海上閱兵，隨行的預料有中央軍委副主席許其亮、國防部長魏鳳和、中央軍委聯合參謀部參謀長李作成、海軍司令員沈金龍及海軍政委秦生祥等人，沈金龍擔任海上閱兵總指揮，整個閱兵大約一小時。

與去年南海大閱兵的四十八艘艦艇、七十六架戰機相比，今次在規模上似乎呈現收縮。分析指出，南海閱兵是實戰化訓練閱兵，這次則是慶典式閱兵，故規模縮小。

中共海軍昨天在北京舉行慶祝人民海軍成立七十周年大會，會上指出海軍「已逐步發展成為一支能夠有效捍衛國家主權、安全、發展利益的強大的現代化海軍。」特別是在習近平的掌舵領航下，「發生了歷史性變革、取得了歷史性成就，從未像今天這樣引人注目，從未像現在這樣威武雄壯！」

(中時 )