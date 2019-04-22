再過不到一個月，就是母親節了！計畫好要和親愛的媽咪共度佳節呢！5月11及12日的母親節週末，新北景觀餐廳Mega 50旗下三間餐廳各以招牌美饌攬客。有粵菜宴席料理、南洋料理品異國風，也可帶媽咪家人來品嚐吃到飽，嘗海鮮、肉類料理，當然也別忘了用「甜蜜蛋糕」為媽咪祝福，當白巧克力淋上黑巧克力醬汁，也為媽咪獻上「愛的小宇宙」蛋糕。

粵菜餐廳「望月樓」(48F)，由廚藝純青的港籍名廚蘇權暉掌杓，5月11、12日的午晚餐時段，將以十道式豪華桌菜迎賓，附贈席間果汁無限暢。桌菜內容為：廣式燒味拼盤、花旗蔘燉雞湯、南瓜牛油焗海蝦、翡翠北菇智利鮑片、香草黑椒烤牛小排、清蒸活石斑、松露炒什錦時蔬、櫻花蝦荷葉糯米飯、低卡蒟蒻凍和季節鮮果盤。

Asia 49-波士頓龍蝦米粉湯。（Mega 50提供）

「Asia 49亞洲料理及酒廊」(49F)迎接母親節，以單點菜單供來客自由點餐，「10大人氣排行榜」和「主廚時令推薦」包括嫩烤豬肋排、港式避風塘蒜蝦、檳城咖哩叻沙麵、火焰海鮮鳳梨炒飯，後者則有美國牛小排佐綠咖哩醬、峇里島香葉烤石斑魚、用了整隻龍蝦的波士頓龍蝦米粉湯、以及全雞腹中鑲飯的泰式香茅烤雞薑黃飯等，異國風味道地又可口。

50樓Cafe-鱘龍魚鳴門捲。（Mega 50提供）

「50樓Café」是全國最高的自助餐廳，除現流生魚片、生猛海鮮吧、蝦兵蟹將蒸籠區以外，亮點美食還有戰斧牛排、全隻烤乳豬、膠質豐富的鱘龍魚鳴門捲、BBQ豬肋排、廣式醬燒牛腩、醋溜松鼠魚…等，以及每人一顆的蜜汁和風鮑魚。

50樓Cafe-蜜汁和風鮑魚（每人一顆）。（Mega 50提供）

值得一提的是，餐後每桌致贈一份名為「愛的小宇宙」的白巧克力球，服務人員在球上澆淋溫熱的黑巧克力醬後，球體便會緩緩融化，露出裡面的熟成香檸蛋糕，戲劇化的過程，一定會讓媽媽開心！甜點檯上還有親情糖馨蛋、北海道生乳水果蛋糕、重乳酪蛋糕、焦糖瑪奇朵慕斯、抹茶捲、蔓越莓蛋糕…等各式甜點、水果、冰淇淋等。

50樓Cafe-親情糖馨蛋。（Mega 50提供）

(中時電子報)