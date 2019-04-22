藝人林依晨前男友鄭家堯因性侵13歲少女遭判處7年6月確定，日前因照顧家中長輩向士林地檢署請假，原本要在今上午10點報到入監執行，但他人卻消失不見，讓少女的英國籍父親地檢署門口空等數小時，地檢署現已發出拘票。

鄭在2013年間結識少女的父親，2014年8月間開車載少女到宜蘭出遊，利用過夜時間，在宜蘭高級飯店內性侵得逞，返回台北路上又在北宜公路，要求少女幫他口交，以及之前的2次性行為，高院判處有期徒徒刑7年6月確定。

鄭原本要在3月27日入監執行，但他以父親生病為由請假，士林地檢署執行科檢察官排定4月22日上午10點報到，但他今上午沒有任何電話通知，本人也未到地檢署。少女的英國籍父親在地檢署門口守候，他說：「今天來的目的是要看他上手銬入監服刑，也就是整起事件就從此結束，也可以告訴女兒，重新展開新生活。」

對於鄭可能消失不見，少女父親表示：「地檢署預計3月27日報到，卻讓他請假，等於有時間讓他逃亡，在英國判決有罪，立刻就會被監禁，因為台灣沒有這樣的規定，沒有親眼看到他上銬，所以今天就是看到到鄭家堯入監，整起事件就此劃下句點。」

少女父親說：「上次請假是要照顧父親，那我的女兒誰來照顧，台灣的司法制度很ridiculous（荒謬）。」少女父親表示，會等到下午4點，若真的沒來，不知道回去該如何跟女兒說明。

士林地檢署表示，現已對鄭家堯發出拘票，若傳喚不到將發布通緝。

(中時 )