民進黨總統初選，蔡英文總統及前行政院長賴清德頻頻隔空喊話，因賴清德對初選態度強硬，日前更傳出有英派人士放話，蔡英文不惜退黨。名嘴謝寒冰解讀，這就是告訴民進黨，初選你敢不讓我過，大家一拍兩散，這就是為什麼賴清德註定被做掉的原因。

謝寒冰在臉書發文指出，很多人都沒弄清楚蔡英文的意思，賴清德早就說初選他輸了就會支持蔡英文，但蔡英文卻還說初選搞民調會分裂，意思很明白，就是「雖然我認為一定會贏，可萬一我輸了，我絕對不會支持賴清德，那民進黨就分裂啦」。

對於謝寒冰的分析，網友紛紛回應「說出小英心裡話了」、「冰哥，你幹嘛把人家的秘密都說出來」、「菜英文就在繞口令，就是一張票只有她一人」、「哈哈哈~笑掉大牙~下巴脫臼」；有網友痛批「民主不能當飯吃，誠信更是不能當水喝？」、「往日是千杯千杯再千柸，今時是權利權力只要權利」。

(中時電子報)