警方搜查住家查獲一小包安毒。（陳淑娥翻攝）

台中市大雅區戴姓男子因缺錢買毒，涉嫌鋌而走險當車手，2周前警方接獲線報進行調查蒐證，日前在住家逮捕，戴對犯行坦承不諱，警方訊後將他依詐欺罪、毒品罪嫌送法辦。

豐原警分局指出，大雅分駐所巡佐劉瑞龍、警員林文宗、吳宗翰，2周前收到線報指30歲戴姓男子涉從事詐欺車手，經多日調查蒐證，18日持拘票在大雅區中清路四段903巷附近查獲戴男。

警方調查指出，戴男無業，有吸毒、詐欺、竊盜刑案前科，經他同意後入內搜索住處，意外在二樓臥室查獲毒品安非他命一小袋(0.18公克)及吸食器(玻璃球、吸管)一組，戴嫌對犯行坦承不諱。

戴嫌向警坦承，因染上施用毒品惡習，花費龐大，從事詐欺車手賺錢比較快，沒想到警方這麼快就找上門。至於持有毒品是在市區向綽號阿兄的男子購買，警方將積極向上朔源，全案依違反毒品罪嫌及詐欺罪嫌送辦。

大雅分駐所所長陳護任呼籲，民眾千萬不要相信「一次吸毒不會上癮」，許多年輕人接觸後，受同儕環境影響而越陷越深，年輕學子應多參加戶外活動，對來路不明食物、飲品應特別小心，

面對毒品誘惑，要勇敢拒絕，如需協助，免費諮詢專線0800-770885（請請你、幫幫我）。

(中時 )