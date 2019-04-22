台視週日益智節目《台視17Q》4月21日播出第十集至今已送出146萬，當集來賓邀請到納豆、蔡頭組成的「聰明小巨人隊」闖關拿獎金，看到難得上節目的蔡頭，讓平時很愛模仿蔡頭的陳漢典抓緊機會：「蔡頭大哥是我的偶像，因為我長年模仿他在外面招搖撞騙。」他更不停模仿蔡頭聲嘶力竭的樣子，逗得蔡頭沒好氣抱怨，說現在很多年輕人跟他說「你模仿陳漢典真像、好好笑」！他氣得追打陳漢典，更開玩笑問謝震武：「他這樣模仿我可以告他抄襲嗎？真是氣死我了！」逗趣對話惹得全場哈哈大笑。

難得上節目的蔡頭保養得宜看不出已年近70，依然活蹦亂跳戰鬥力十足，但他招牌激動的講話方式仍讓納豆笑說：「剛蔡頭大哥氣完在旁邊喘，我超擔心他的！」台下的小鐘更虧說：「他剛剛上一趴就把效果做完，下來還跟說我『我結束了可以下去休息了。』」讓主持人謝震武趕緊提醒蔡頭：「你要知道上次小鐘在答題區罰站了四輪才下來，希望你不會像他一樣。」場外的小鐘則以過來人的口吻對蔡頭說：「要先省一點力效果慢慢做。」

而納豆在答到第四題「到日本旅遊，在拉麵店點『替玉』會送來什麼？」差點「大意失荊州」，曾花半年時間吃完全台北市拉麵店又自認是「台灣拉麵達人」的他，信誓旦旦對主持人謝震武說：「如果我答錯就送一家店給你！」，好在原本答溫泉蛋的他，忽然想起正確答案是麵條，才免了一場烏龍，站在台上的他也被自己嚇出一身冷汗。

(中時 )